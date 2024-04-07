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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Татьяна Хлусова
    Ой, извините, остались не только эмоции, ещё куча образов, да какие все красивые - и Солнце там у Вас, и Альдебаран))...Попытка продвинут...
  • Татьяна Хлусова
    Ну, я не знаю, какая у Вас там связь. Может быть, Вы имеете в виду, что грязный зад можно в море помыть 😆 Вы же так ...Попытка продвинут...
  • Татьяна Хлусова
    "из глупости вы не понимаете, что образ не основывается на фактах" - а Вы уверены, что дело здесь в моей глупости, а ...Попытка продвинут...

Изменения законов для мигрантов: чем ответим?

Изменения законов для мигрантов: чем ответим?

Изменения законов для мигрантов: чем ответим? Давайте посмотрим, как мигрантам "закручивают гайки" наши власти спустя две недели после "Крокуса".

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Richard B Riddick
https://youtu.be/mSFfeDMJ578
"Мигрант, прощай!" Путин рассказал почему в 2024 году всех мигрантов ждет депортация!
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11 час.
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https://youtu.be/JVMbMDieV1k
Мигрантов с гражданством РФ ставят на воинский учет. Нехватка дворников в Москве | НОВОСТИ
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11 час.
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https://youtu.be/-v_T3EdnwKE
Выступление Борис Титова на ПМЭФ 2022, сессия "Право на защиту: бизнес в России и за рубежом"
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