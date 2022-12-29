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Кириос о том, что будет героем первой серии теннисного сериала Netflix: «Ахахах, все медиа и журналисты говорят, как плохо я влияю на спорт, не уважаю правила игры»

Ник Кириос сообщил, что будет героем первой серии теннисного сериала Netflix. «Ахахах, все медиа и журналисты говорят, как плохо я влияю на спорт, не уважаю правила игры и вообще что я злодей, а я тем временем буду в первой серии на Netflix.

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