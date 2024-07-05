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СК будет расследовать дело об атаке ВФУ на Приморско-Ахтарск и посёлок в ДНР

СК будет расследовать дело об атаке ВФУ на Приморско-Ахтарск и посёлок в ДНР

Центральный аппарат ведомства установит все обстоятельства военных преступлений украинских солдат.Следователи СК РФ приступят к расследованию военного преступления ВФУ.

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