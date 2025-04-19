Пасхальное перемирие, или «Зеленый царек против прекращения огня»

В первые недели своего президентства Трамп планировал, что прекращение военных действий на Украине произойдет 20 апреля, когда все христиане (и католики и православные) будут праздновать светлый праздник Пасхи.
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