В эфире у Владимира Соловьева депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв затронул ряд острых вопросов.
"Списаны и забыты. А те, что остались, находятся в плохом состоянии": Генерал сказал правду о защите страны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вилла Колибри
Молодец Гурулев хоть чтото сказал в отличии от МИД,который всегда озабочен
Ответить
11 час.
ИВ
Иван Вакула
ЦБ лежит под англосаксами, и пудрит мозги власти и народу, он сам по себе, что хочу то и ворону, пугая оху....... й инфляцией.. Эту инфляцию мы ощущаем ежедневно заходя в магазины, а вот индексация копеечная, пенсионерам ведь парашюты не дают!!!
Ответить
7 час.
Дмитрий Бакланов
Но какая-то здравая идея в рассуждениях о дешевых кредитах, как о источнике спекулятивных компаний, приводящих к рывку инфляций, есть. Даже описан один из видов разорения колоний - дешевые кредиты позволяют населению тратить национальное благосостояние на импорт, выводя капиталы в метрополии.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии