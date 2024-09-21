"Списаны и забыты. А те, что остались, находятся в плохом состоянии": Генерал сказал правду о защите страны

Вилла Колибри Молодец Гурулев хоть чтото сказал в отличии от МИД,который всегда озабочен

ИВ Иван Вакула ЦБ лежит под англосаксами, и пудрит мозги власти и народу, он сам по себе, что хочу то и ворону, пугая оху....... й инфляцией.. Эту инфляцию мы ощущаем ежедневно заходя в магазины, а вот индексация копеечная, пенсионерам ведь парашюты не дают!!!