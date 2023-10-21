«Ей петь нечем»: эксперт озвучил проблему навсегда замолчавшей Пугачевой

Предположения о возвращении Примадонны в Россию могут стать реальностью. Алла Пугачева соцсетиПосле начала вооруженного конфликта на территории Израиля поклонники Аллы Пугачевой во весь голос заговорили о ее возвращении в Россию.
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