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“Пятница”: Кристина Асмус напугала поклонников фото из больницы

“Пятница”: Кристина Асмус напугала поклонников фото из больницы

Шоу-бизнес Актриса не успокоила встревоженных поклонников. Актриса Кристина Асмус напугала и ошарашила поклонников, выложив в соцсети фото с загипсованной ногой.

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