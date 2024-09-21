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Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за оплату услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов

Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссии с граждан за оплату услуг детских садов, кружков, секций, налогов, штрафов

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости Начиная с 1 ноября, российские банки больше не смогут взимать комиссионные сборы с клиентов при осуществлении ими платежей за детские сады, кружки, секции, налоги, штрафы и прочие услуги.

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