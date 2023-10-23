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Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой

Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой

Диетолог Наталья Круглова рассказала о причинах переедания в осенне-зимний сезон. Причины набора веса в холодное время года можно разделить на две группы — психологические и диетологические, поделилась специалист в разговоре с RuNews24.

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