Диетолог Круглова рассказала о причинах набора веса осенью и зимой

Диетолог Наталья Круглова рассказала о причинах переедания в осенне-зимний сезон. Причины набора веса в холодное время года можно разделить на две группы — психологические и диетологические, поделилась специалист в разговоре с RuNews24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии