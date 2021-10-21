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Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде

Пункт вакцинации от коронавируса может появиться в Верховной раде

Киев, 21 октября. Пункт вакцинации от COVID-19 намерены организовать в Верховной раде Украины. Соответствующее постановление комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования приводит пресс-служба парламента страны.

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