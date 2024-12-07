Стало известно, каких вредителей находят в мандаринах, поставляемых в Ростовскую область

В поступающих в Ростовскую область мандаринах находят опасных вредителейПредставитель донского Россельхознадзора Ольга Юрченко рассказала радио "КП", что в среднем ежегодно в Ростовскую область завозится порядка 200 тонн иностранных мандаринов.
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