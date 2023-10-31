Причины возникновения рака. Экспертное мнение

Более 80% случаев рака связаны с образом жизни и личными привычками, профилактика и исправление многих из факторов, вызывающих заболевание, являются возможными и простыми, утверждает врач Антонио Бругаролас, директор платформы онкологии больницы Quirónsalud.
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