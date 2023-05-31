До конца года российские работодатели намерены повысить зарплаты

Зарплата миллионов россиян вырастет до конца текущего года. О том, что больше половины работодателей (53%) планируют повысить зарплаты своих сотрудников, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса рекрутинговой платформы HeadHunter.
Зарплата миллионов россиян вырастет до конца текущего года. О том, что больше половины работодателей (53%) планируют повысить зарплаты своих сотрудников, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса рекрутинговой платформы HeadHunter.
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