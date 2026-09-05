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Под атакой ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы"

Под атакой ВСУ погиб исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы"

Исполнительный директор фонда "Народный фронт. Все для Победы" Анатолий Чернышов погиб в результате воздушной атаки ВСУ, сообщил "Народный фронт".

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