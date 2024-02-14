Winline Зимний Кубок РПЛ. «Спартак» сыграет с «Кайратом»

В турнире также принимали участие «Ростов» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Winline Зимний Кубок РПЛ Абу-Даби, ОАЭ «Спартак» Россия – «Кайрат» Казахстан – 19:30 Положение команд: «Ростов» – 6 очков (3 игры), «Спартак» – 3 (2), «Кайрат» – 3 (2), «Шабаб Аль-Ахли» – 3 (3).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии