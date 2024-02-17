«Новый Орлеан» заключит с Джеремайей Робинсон-Эрлом стандартный 2-летний контракт

Тяжелый форвард (23 года, 203 см) ранее выступал за «Пеликанс» на условиях двустороннего контракта. Теперь 32-й номер драфта-2021 получил стандартное соглашение и занял 14-е место в ростере «Нового Орлеана».
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