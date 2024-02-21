Стало известно, с какой страной Россия готова вести переговоры по обеспечению стабильности

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу обсудил вопросы российской внешней политики. По словам президента, США пытаются нанести поражение России, но в то же время предлагают вести переговоры по стратегической стабильности.
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