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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Стало известно, с какой страной Россия готова вести переговоры по обеспечению стабильности

Стало известно, с какой страной Россия готова вести переговоры по обеспечению стабильности

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу обсудил вопросы российской внешней политики. По словам президента, США пытаются нанести поражение России, но в то же время предлагают вести переговоры по стратегической стабильности.

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