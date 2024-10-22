«Яндекс» создал платформу для запуска ретейл-медиа на базе Adfox

«Яндекс» представил площадку, на которой интернет-магазины и другие онлайн-бизнесы смогут размещать рекламу партнеров на своих ресурсах и управлять рекламными кампаниями без инвестиций в разработку собственного решения.
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