В Пуровском районе общественники устроят на работу 6 инвалидов

Пуровское территориальное объединение организаций профсоюзов поможет устроиться на работу инвалидам. Проект воплотят в жизнь благодаря выигранному гранту, сообщил telegram-канал администрации Пуровского района.
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