Кирилл Кабанов: То, что без мигрантов все рухнет — это миф

Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
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