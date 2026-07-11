Страна и люди
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Страна и люди

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Кирилл Кабанов: То, что без мигрантов все рухнет — это миф

Кирилл Кабанов: То, что без мигрантов все рухнет — это миф

Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

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