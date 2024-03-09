Президент Турции Эрдоган: Нетаньяху и его кабмин приравняли себя к нацистам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его кабинет министров приравняли себя к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини из-за «преступлений против человечности» в секторе Газа, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.