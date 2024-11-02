Военные РФ спасли брошенных украинским командованием раненых солдат ВСУ

Бывший сотрудник украинской полиции Роберт Погорелов, ныне находящийся в плену РФ, сообщил РИА Новости, что российские военные пришли на помощь украинским раненым бойцам, которых без поддержки оставили сослуживцы.
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