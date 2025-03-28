Россиянка спасла из воды двоих детей во время затопления батискафа в Хургаде

Россиянка по имени Анна спасла из воды двоих детей в Хургаде при затоплении батискафа. Как сообщила RT мать девушки, она получила аудиосообщение от Анны примерно через четыре минуты после затопления судна.
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