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Победа партии Кулбергса в Латвии: чего ждать России от нового правительства

Победа партии Кулбергса в Латвии: чего ждать России от нового правительства

Партия премьера Латвии Андриса Кулбергса победила на выборах, но для большинства ей нужны партнеры. Политолог Руслан Панкратов рассказал RTVI, почему ожидает усиления конфронтации с Россией и как оборонные расходы могут обострить внутренние споры.

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