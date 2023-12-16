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СССР-Россия

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«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

«Кровавая дюжина»: появились подробности смерти офицеров НАТО в бункере Староконстантиновки

  Вместе с военными из Чехии и Польши под землёй остались 28 высокопоставленных офицеров ВСУ Подробности ликвидации 28 высокопоставленных офицеров ВСУ, а также 12 офицеров НАТО в Староконстиновке стали известны в пятницу, 15 декабря.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Нам нет смысла  заканчивать СВО на Украине пока вся военная верхушка и правительство  этой страны, не будут сидеть под трибуналом, как военные преступники.
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10 час.
ТС
Тахир Сукуров
Каждая строчка, как ложка мёда.
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4 час.

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