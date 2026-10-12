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Пронедра

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Алёна "Рапунцель" из шоу "Дом -2" ведёт борьбу с раком

Алёна "Рапунцель" из шоу "Дом -2" ведёт борьбу с раком

Алёна «Рапунцель» Савкина, звезда «Дома‑2» из Владивостока, борется с раком: рассказываем о её состоянии, лечении и том, как она справляется с испытанием.

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