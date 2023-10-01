«Раб – это говорящая вещь»(с)Варрон Зайду издалека. Много лет назад я изучал англосаксонскую культуру (она не единственная, которую я изучал – немцы, японцы, греки и ещё несколько тоже туда входили).
Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё
Комментарии
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BL
Bogdan Levsky
по-настоящему, они не нация, а солянка.
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4 час.
sorsw
Набережная в Киеве это пипец!...
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1 час.
Алексей Васильев
В принципе, утилизация неизлечимо национально свидомых - полезное дело. Дает шанс на появление психически здорового общества.
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9 мин.
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