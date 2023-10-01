Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Meerflieger
    ПиZдишь как Троцкий. Статью предъяви.Оглядываясь назад...
  • Meerflieger
    Не сбежал, благодаря призыву, а был призван. Похоже опять с пониманием у тебя проблемка...Оглядываясь назад...
  • Платон Платонов
    У крестьян и до 40ого года так было.Оглядываясь назад...

Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё

«Раб – это говорящая вещь»(с)Варрон Зайду издалека. Много лет назад я изучал англосаксонскую культуру (она не единственная, которую я изучал – немцы, японцы, греки и ещё несколько тоже туда входили).

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Комментарии
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BL
Bogdan Levsky
по-настоящему, они не нация, а солянка.
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4 час.
sorsw
Набережная в Киеве это пипец!...
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1 час.
Алексей Васильев
В принципе, утилизация неизлечимо  национально свидомых - полезное дело. Дает шанс на появление психически здорового общества.
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9 мин.

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