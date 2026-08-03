Пятерых детей спасли при пожаре в многоэтажке Караганды

В Караганде сотрудник полиции Дінмұхамет Сұлтан, находившийся в трудовом отпуске, и военнослужащий воинской части 6505 Национальной гвардии МВД РК Асхат Маханбетжанов спасли пятерых детей из горящей квартиры, предотвратив возможную трагедию, передает inKaragandy.
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