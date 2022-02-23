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Суд освободил отстраненного от должности главу управления НЦБК

Суд освободил отстраненного от должности главу управления НЦБК

Отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовного преследования Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) Генадие Танаса, обвиняемого в незаконном обогащении, освободили, отклонив требование прокуроров продлить ему судебный контроль.

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