Суд освободил отстраненного от должности главу управления НЦБК

Отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовного преследования Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) Генадие Танаса, обвиняемого в незаконном обогащении, освободили, отклонив требование прокуроров продлить ему судебный контроль.
Отстраненного от должности руководителя Главного управления уголовного преследования Наццентра борьбы с коррупцией (НЦБК) Генадие Танаса, обвиняемого в незаконном обогащении, освободили, отклонив требование прокуроров продлить ему судебный контроль.
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