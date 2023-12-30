Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей

андрей картаев

это как с воробьями нож можно сделать из любого куска железа что и его им надо запрещать дальше следуя их логике лес нужно вырубить ведь дубиной то же можно убить а еще дальше то и камнем можно и круг замкнулся их отменить не смогут лучше мозги включат