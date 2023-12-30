Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей картаев
    это как с воробьями нож можно сделать из любого куска железа что и его им надо запрещать дальше следуя их логике лес ...Власти Китая ужес...
  • Вячеслав Арефкин
    Все верно написано!!! Захватили грузию, начали войну против РОССИИ, получили. Если бы не медведев, территория грузии ...300 км до границы...
  • Владимир Соловьев
    "Левый политик Сара Вагенкнехт объявила о создании собственной партии." САРА МОЖЕТ СТАТЬ СПАСЕНИЕМ ДЛЯ ГЕРМАНИИ, НО Н...Bild: «худшее тол...

Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей

Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей

Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей В Китае покупку кухонного ножа отныне нужно регистрировать в полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
андрей картаев
это как с воробьями нож можно сделать из любого куска железа что и его им надо запрещать дальше следуя их логике лес нужно вырубить ведь дубиной то же можно убить а еще дальше то и камнем можно и круг замкнулся их отменить не смогут лучше мозги включат
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх