Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей В Китае покупку кухонного ножа отныне нужно регистрировать в полиции.
Власти Китая ужесточили порядок покупки кухонных ножей
Комментарии
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андрей картаев
это как с воробьями нож можно сделать из любого куска железа что и его им надо запрещать дальше следуя их логике лес нужно вырубить ведь дубиной то же можно убить а еще дальше то и камнем можно и круг замкнулся их отменить не смогут лучше мозги включат
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