Впечатления о Параде Победы 2023

По параду.1. Был первый раз. Впечатления конечно несколько иные, нежели по телевизору. К местным севастопольским парадам - наземным и морским - давно привык и они уже давненько ничем не удивляют.
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