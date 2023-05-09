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Впечатления о Параде Победы 2023

Впечатления о Параде Победы 2023

По параду.1. Был первый раз. Впечатления конечно несколько иные, нежели по телевизору. К местным севастопольским парадам - наземным и морским - давно привык и они уже давненько ничем не удивляют.

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