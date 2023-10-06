Американский майор в отставке: в случае успеха испытаний ракета «Буревестник» сможет поражать цели на территории США

Крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой обладают дальностью полёта в тысячи километров и предоставят России возможность легко поражать цели на территории Соединённых Штатов, предупредил майор армии США в отставке Майк Лайонс в эфире CBS News.
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