Американский майор в отставке: в случае успеха испытаний ракета «Буревестник» сможет поражать цели на территории США

Крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой обладают дальностью полёта в тысячи километров и предоставят России возможность легко поражать цели на территории Соединённых Штатов, предупредил майор армии США в отставке Майк Лайонс в эфире CBS News.