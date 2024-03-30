Суббота, 3️⃣0️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🌍День защиты Земли 🚢День спичечного кораблестроения 🌳 День прогулки по парку 🗓 Памятные даты 📔 1613 год - День подвига Ивана Сусанина 📔 1814 год - русские войска с союзниками взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеоновским войнам 📔 1867 год - Россия и США подписали договор о продаже Аляски за 7,2 миллионов долларов 📔 1896 год - в Париже журнале «Revue Neurologique» опубликована статья малоизвестного на тот момент врача Зигмунда Фрейда "Наследственность и этиология неврозов" - первая статья о психоанализе 📔 1934 год - в Мурманске впервые состоялись спортивные соревнования "Праздник севера" (Полярная Олимпиада) 📔 1970 год - на экранах страны вышел культовый фильм Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.