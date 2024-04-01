СВО выводит противостояние штурмовых дронов на новый уровень

В Сети продолжается бурная дискуссия о столкновении наземных роботов и БПЛА в зоне СВО. Как сообщают источники, Россия первой в мире применила группу штурмовых роботизированных комплексов в условиях реальных боевых действий.
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