Российская артистка Анита Цой купила себе участок на кладбище, чтобы сберечь семейную историю. Она решила заранее уладить все организационные вопросы.
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