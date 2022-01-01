Происшествия

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В Вологодской области в новогоднюю ночь полицейским пришлось оказывать доврачебную помощь пострадавшим

1 января в 5 часов утра к наряду ППС УМВД России по г. Вологде капитану полиции Александру Верещагину и старшему сержанту полиции Владиславу Двойнишникову обратился вологжанин.

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