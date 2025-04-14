В Карагандинской области спасатели получили новую технику

В Карагандинской области парк пожарной службы пополнился современной спецтехникой. В торжественной обстановке подразделениям вручили ключи от 17 новых высокопроходимых машин, оснащённых всем необходимым для ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает gov.
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