Кандидат от партии "Шор" победила на выборах главы Гагаузии

Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Это следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которые были опубликованы после подсчета 100 процентов бюллетеней.