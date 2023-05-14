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Кандидат от партии "Шор" победила на выборах главы Гагаузии

Кандидат от оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Это следует из предварительных данных Центральной избирательной комиссии Гагаузии, которые были опубликованы после подсчета 100 процентов бюллетеней.

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