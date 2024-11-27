Свыше 3 млрд рублей отдали россияне психологам в 2024 году

Россияне в 2024 году потратили на решение своих проблем более 3 млрд рублей. При этом, стоимость одной проблемы среднестатистического россиянина стоила 20 400 рублей, показало исследование сервиса "Ясно", с результатами которого ознакомилась "Газета.