Свыше 3 млрд рублей отдали россияне психологам в 2024 году

Россияне в 2024 году потратили на решение своих проблем более 3 млрд рублей. При этом, стоимость одной проблемы среднестатистического россиянина стоила 20 400 рублей, показало исследование сервиса "Ясно", с результатами которого ознакомилась "Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии