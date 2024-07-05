Бывшего замглавы Челябинска задержали по делу о крупной взятке

Бывший заместитель главы Челябинска, председатель комитета градостроительства и архитектуры Сергей Репринцев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии