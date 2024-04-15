В Германии призвали Запад осознать, что РФ победит в конфликте на Украине

Странам Запада необходимо признать реалии, которые сложились в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о вероятных вариантах завершения конфликта, сообщили в издании Berliner Zeitung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии