50 лет Jaguar XJS

Если среди автомобилей есть волшебник, маг и чародей, то это Jaguar XJ-S (позже — XJS). Разве кто-то еще умеет так же замедлять транспортный поток вокруг собственной королевской персоны и одновременно учащать сердцебиение зрителей?! В те редкие встречи я всякий раз восклицал: «Боже, он фантастически красив!».