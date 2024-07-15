ЦБ КНР влил 100 млрд юаней в финансовую систему в рамках программы кредитования

Народный банк Китая (НБК) в понедельник, 15 июля, влил в финансовую систему страны 100 млрд юаней, или порядка $13,8 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение регулятора.