Стало известно, когда Брэдли Купер начал встречаться с Джиджи

Инсайдер раскрыл тайну их романа. Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке LEGION-MEDIAФанаты 48-летнего Брэдли Купера продолжают недоумевать, как же так получилось, что актер вместо того, чтобы воссоединиться с 37-летней Ириной Шейк, вдруг закрутил роман с 28-летней Джиджи Хадид.