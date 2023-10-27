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Стало известно, когда Брэдли Купер начал встречаться с Джиджи

Стало известно, когда Брэдли Купер начал встречаться с Джиджи

Инсайдер раскрыл тайну их романа. Брэдли Купер и Джиджи Хадид на прогулке LEGION-MEDIAФанаты 48-летнего Брэдли Купера продолжают недоумевать, как же так получилось, что актер вместо того, чтобы воссоединиться с 37-летней Ириной Шейк, вдруг закрутил роман с 28-летней Джиджи Хадид.

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