Сюрприз на 16-летие дочери приготовили от участника спецоперации в Уссурийске

Ученица школы-интерната № 29 АО РЖД в Уссурийске получила необычное поздравление с днем рождения. В честь 16-летия девушки фонд "Сохрани жизнь" приготовил подарок от ее отца, который находится на специальной военной операции, сообщает ИА UssurMedia.
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