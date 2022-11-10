Сюрприз на 16-летие дочери приготовили от участника спецоперации в Уссурийске

Ученица школы-интерната № 29 АО РЖД в Уссурийске получила необычное поздравление с днем рождения. В честь 16-летия девушки фонд "Сохрани жизнь" приготовил подарок от ее отца, который находится на специальной военной операции, сообщает ИА UssurMedia.