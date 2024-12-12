Два последних чемпиона ЛЧ идут 20-м и 22-м. Таблица ЛЧ шокирует

Вот вам и новый формат. В Лиге чемпионов прошло шесть туров общего этапа. И самое время признать: неожиданностей полно! Кто мог подумать, что два последних победителя турнира к этому моменту будут ползти на 20-м и 22-м местах? Да, именно там сейчас «Реал» и «Сити».