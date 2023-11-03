Бойцы ЧВК «Вагнер» могут получить статус ветеранов боевых действий через Фонд «Защитники Отечества»

Фонд "Защитники Отечества", который занимается поддержкой ветеранов и участников боевых действий, объявил о начале приема документов от бойцов частных военных компаний (ЧВК), которые принимали участие в специальной военной операции.
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