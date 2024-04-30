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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage от создателей Life is Strange разделят на дв...

Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage от создателей Life is Strange разделят на дв...

Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage от создателей Life is Strange разделят на два эпизода — опубликован новый трейлерФранцузский издатель и разработчик Don’t Nod (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden, Jusant, Harmony: The Fall of Reverie) представил новый трейлер своей следующей игры — сюжетного приключения Lost Records: Bloom & Rage.

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