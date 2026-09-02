В Бийске осудили двух человек по делу о гибели ребенка из-за взрыва газового баллона

На предприятии не проверили техническое состояние одного из баллонов, который в итоге приобрела семья Дом в Бийске, где взорвался бытовой газ / Фото: прокуратура Алтайского края В Бийске директора и разнорабочую "Алтайкрайгазсервиса" признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего, сообщает алтайский СК.
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