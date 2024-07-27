Жителя Подмосковья настигла карма после убийства сожительницы

Житель коттеджного поселка «Земляки» в Димитровском городском округе несколько раз ударил ножом 28-летнюю сожительницу во время ссоры, а затем обезглавил ее, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
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