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Политика как она есть

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Жителя Подмосковья настигла карма после убийства сожительницы

Жителя Подмосковья настигла карма после убийства сожительницы

Житель коттеджного поселка «Земляки» в Димитровском городском округе несколько раз ударил ножом 28-летнюю сожительницу во время ссоры, а затем обезглавил ее, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

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